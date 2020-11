Gf Vip, Fulvio Abbate pronto a querelare Francesco Oppini

Fulvio Abbate ha fatto sapere tramite social di essere pronto a sporgere querela contro Francesco Oppini.

Fulvio Abbate, eliminato dal Grande Fratello Vip, ha fatto sapere via social di essere pronto a querelare Francesco Oppini, che all’interno della casa avrebbe pronunciato frasi diffamatorie contro di lui.

Abbate querela Oppini: i dettagli

Attraverso i social Fulvio Abbate a invitato i suoi fan a segnalargli le scene in cui Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, avrebbe pronunciato contro di lui frasi diffamatorie.

“Mi scrivono che Oppini ed altri dentro la casa del Grande Fratello starebbero ancora dicendo male di me, sostenendo che io facevo discorsi da maniaco sessuale. Bene, mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelare Oppini se la cosa dovesse risultare come mi è stata detta. I miei legali sono stati già avvisati”, ha fatto sapere Fulvio Abbate a proposito della questione.

FULVIO ABBATE QUERELA FRANCESCO OPPINI🚨 #GFVIP pic.twitter.com/cMEK26lZRS — 🐍DANI🐍 IO TE CHIAMO BBELLA (@danitrash77) November 23, 2020

Francesco Oppini verrà messo a parte della querela ai suoi danni? Sui social in tantissimi hanno preso le difese del figlio di Alba Parietti sostenendo che il comportamento di Abbate all’interno della casa sia stato scorretto. Lo scrittore è stato il primo ad essere eliminato da questa quinta edizione del reality show, e con Oppini non era corso buon sangue neanche durante la sua partecipazione al programma.