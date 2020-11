Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.

Nel corso della ventunesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. In particolare il conduttore ha chiesto se le due donne sono riuscite a fare o meno pace nel corso degli ultimi giorni.

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

Nel corso della precedente puntata, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui si vedeva Dayane fare delle confidenze ad Adua su Elisabetta Gregoraci, con la modella che ritiene che la conduttrice abbia avuto un percorso facilitato in quanto ha sposato un miliardario. “Vedi, hai detto che non parli male di nessuno e l’hai appena fatto. Si chiama gelosia, cara Dayane. Io con quest’uomo ci sono stata tredici anni e ho avuto un figlio meraviglioso, mica un quarto d’ora”, aveva quindi commentato Elisabetta Gregoraci.

Interpellata nel corso della ventunesima puntata dal conduttore, quindi, la Gregoraci ha affermato: “Ha toccato cose personali fuori dal Grande Fratello Vip. Non ho mai avuto problemi con lei però dicendo quelle cose mi sono sentita tradita“. L’ex moglie di Flavio Briatore ha quindi sottolineato che ci sarebbe rimasta meno male se le avesse detto certe cose in faccia.

Alla domanda se è riuscita a perdonare la modella, Elisabetta Gregoraci ha quindi risposto: “Ho accettato le sue scuse però penso che lei certe cose le ha dette perché le ha pensate davvero…”. Dayane Mello, dal suo canto, ha risposto di aver detto certo cose solamente perché: “Non ho sentito supporto da parte sua. Quando ho affrontato giorni complicati in cui sono rimasta sola lei ha preso le parti di Francesco”.