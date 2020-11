GF Vip, Elisabetta Gregoraci vuole uscire: “Natale con mio figlio”

La concorrente non ha preso bene il fatto che il reality finirà a febbraio e vuole tornare da suo figlio per le feste.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai, come l’annuncio del prolungamento di questa edizione del reality, che finirà a febbraio. Non tutti i concorrenti presenti nella Casa più spiata d’Italia si sono dimostrati felici per questa decisione.

A prenderla peggio è stata sicuramente Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci vuole uscire

La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di spostare la data di chiusura del reality da dicembre all’8 febbraio.

Una decisione presa perché questa edizione sta andando molto bene. Quando è stato dato l’annuncio in diretta non tutti i concorrenti hanno preso bene la novità. Durante la puntata di Pomeriggio 5, trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, c’è stato un importante colpo di scena in diretta nel reality. Elisabetta Gregoraci, che è una delle concorrenti più amate ma anche più discusse di questa edizione, ha mostrato il suo malumore riguardo questa decisione.

La concorrente sta valutando l’ipotesi di abbandonare la trasmissione in anticipo. Lei era convinta che il reality sarebbe finito a dicembre, ma la novità della produzione cambia completamente le carte in tavola. Mentre era in camera con il suo amico speciale Pierpaolo Petrelli, la Gregoraci ha dichiarato di voler uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip. La motivazione è molto semplice: non riuscirebbe mai a passare il Natale e il Capodanno lontana da suo figlio.

La donna è sembrata molto convinta della sua scelta, che aveva anticipato nonostante non fosse al corrente della decisione della produzione. Ora bisogna vedere se i fatti rispetteranno le sue parole.