Gf Vip: incubo e urla nella notte per Giulia Salemi.

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi si è subito fatta apprezzare per il suo carattere e vivacità. Proprio la scorsa notte , però, per lei non è stata molto semplice. Alcuni suoi compagni di gioco, infatti, appena svegli hanno raccontato un episodio abbastanza particolare che ha visto protagonista proprio la bella influencer Milanese.

Nel corso dell’ultima notte, quella dopo la puntata del 23 novembre 2020, Giulia ha iniziato a gridare in modo disperato. A raccontare bene la situazione è stata Selvaggia Roma. La romana ha ricordato che Giulia, dopo aver urlato abbastanza forte, si è avvinghiata al letto dei suoi compagni della stanza blu.

L’incubo di Giulia Salemi

Appena sveglia anche Giulia, sia Selvaggia che Stefania Orlando hanno avuto modo di chiedere alla protagonista cosa fosse realmente successo.

Stando alle sue parole si sarebbe trattato solamente di un brutto sogno. Insomma, la Salemi era in preda ad un vero e proprio incubo. La Power non è però voluta scendere nei dettagli di questa storia che, probabilmente, l’avrà turbata. Anche tutti gli altri coinquilini hanno cercato di aiutare Giulia nell’interpretazione di questo sogno. Maria Teresa Ruta, ad esempio, le ha detto che, probabilmente, l’incubo sara legato alla permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, situazione sicuramente di forte stress.

Giacomo Urtis, invece, ha posto la sua attenzione sull’io interiore e sulle sue possibili contraddizioni, consigliandole di rivolgersi alla psicologa della casa.