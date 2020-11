GF Vip, Elisabetta Gregoraci conquista i social con il look griffato

Elisabetta Gregoraci ha sedotto il pubblico del GF Vip con il suo look griffato sfoggiato nella diretta del 23 novembre.

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha attirato l’attenzione su di sé grazie ai suoi look extra lusso, non ultimo quello sfoggiato durante la diretta del 23 novembre.

Elisabetta Gregoraci: il look griffato

Elisabetta Gregoraci ha sedotto i fan dei social col suo look blu/oro sfoggiato durante la diretta del 23 novembre.

Come sempre la showgirl avrebbe scelto dei capi di Elisabetta Franchi (tra i suoi preferiti di questa edizione) e infatti l’outfit si componeva di: un body con strass oro e blu dal valore di 529 euro, shorts (sempre firmati Elisabetta Franchi) dal valore di 154 euro, e infine le scarpe Acquazzurra (già sfoggiate in precedenti occasioni) dal valore di 550 euro.

Il look è stato senza dubbio in grado di valorizzare le lunghe gambe della showgirl e il suo fisico smagliante. In tanti sui social hanno subito cercato i capi da lei acquistati (visto che per ogni puntata in diretta ha scelto look dal valore di capogiro). Nella casa del reality show Elisabetta Gregoraci al momento sembra aver ritrovato un equilibro con Pierpaolo Pretelli, che più volte l’ha messa alle strette pretendendo che lei gli confessasse i suoi sentimenti.

La showgirl ha dichiarato di non voler iniziare alcuna liaison all’interno del programma, ma in tanti – come Selvaggia Roma – l’hanno accusata di aver approfittato di Pierpaolo solo per attirare l’attenzione su di sé e restare il più a lungo possibile all’interno del programma.