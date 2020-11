Andrea Zelletta ha rivolto una particolarissima richiesta al Grande Fratello per il bagno della Casa: ecco di cosa si tratta

A differenza di molti dei suoi compagni, Andrea Zelletta ha dichiarato praticamente da subito che resterà al Grande Fratello Vip nonostante l’allungamento fino a febbraio 2021. L’ex tronista pugliese ha tuttavia rivolto una particolare richiesta agli autori del programma, che ha lasciato sbigottiti anche i suoi stessi fan.

“Diciamo che vorrei un bagno senza telecamere, ci sarà una stanza così? La richiesta esplicita è un bagno senza telecamere, disponibile almeno due volte alla settimana con un mini schermo“. Forse che il modello tarantino vuole godersi in santa pace Il Segreto o le nuove puntate di Uomini e Donne?

ZELLETTA CONTINUA LA SUA RIBELLIONE E VUOLE UNA PICCOLA TV IN BAGNO #GFVIP pic.twitter.com/gUydOaruWW — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 24, 2020

I coinquilini di Andrea hanno peraltro provato a rassicurarlo sostenendo che tra i nuovi arrivi ci potrebbe anche la sua ragazza Natalia Paragoni, conosciuta proprio alla corte di Maria De Filippi. Nel mentre, come è chiaramente intuibile, sui social si sono sprecati i commenti in merito alla speciale richiesta del gieffino. Chissà se la produzione esaudirà la sua personale pretesa? Certo è che Zelletta avrà ancora molto tempo per vederla avverarsi: si parla infatti di ulteriori due mesi e mezzo di reality!