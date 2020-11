A quanto pare Giulia De Lellis fa sul serio con Carlo Beretta: l'influencer lo avrebbe già presentato ai suoi parenti.

A quanto pare le cose tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbero sempre più serie, e durante un viaggio di lavoro a Roma l’influencer avrebbe colto l’occasione per presentare il nuovo fidanzato ai parenti.

Giulia De Lellis: le presentazioni

Tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta la liaison prosegue senza intoppi e a quanto pare – secondo rumor circolati in rete – l’influencer avrebbe colto l’occasione di un viaggio di lavoro a Roma per presentare il rampollo della famiglia Beretta ai suoi parenti a Pomezia. Dunque la storia d’amore con Andrea Damante sarebbe definitivamente archiviata, e per Giulia è giunto il momento di voltare definitivamente pagina.

Lei e l’ereditiere della famiglia Beretta hanno cominciato a frequentarsi durante l’estate e oggi – benché continuino a tenere la loro liaison lontana dai social – sembra che le cose procedano lisce come l’olio.

Andrea Damante nel frattempo avrebbe commentato duramente la notizia della nuova liaison dell’ex fidanzata con il suo ex grande amico Carlo: “Ci sono rimasto male”, ha fatto sapere pubblicamente dopo aver appreso la notizia sui social. Giulia De Lellis, che intanto si è trasferita a Milano per motivi di lavoro, non ha commentato la notizia e a quanto pare di tanto in tanto continuerebbe a vedere il dj veronese anche per via del cane, Tommaso Kowalski, che i due hanno adottato insieme.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E Giulia confermerà la liaison con Beretta attraverso i social?