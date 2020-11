Dopo la bagarre delle scorse ore al Gf Vip, Giulia Salemi è tornata a sfogarsi contro Elisabetta Gregoraci dandole della snob

Dopo la diretta del 23 novembre 2020 del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno pesantemente litigato. L’ex moglie di Flavio Briatore ha precisamente accusato l’influencer italo-iraniana di chiedere favori e di non pagare poi le sue richiesta.

Se dapprima Giulia ha negato, successivamente si è rifugiata in giardino a sfogarsi con Dayane Mello. “L’ho vista delle volte al Crazy Fish: lei veniva e mi guardava dall’alto in basso. Sono sempre stata una ragazza autonoma e indipendente. Flavio mi ha detto se volevo andare da loro a cena nei locali”.

La Salemi ha inoltre precisato come la Gregoraci abbia fatto un bagno di umiltà per entrare nella casa di Cinecittà, ma fino a poco prima era una snob. “Mi ero ripromessa di azzerare tutto qui dentro, ma se fa così anch’io parlo. Non deve farmi passare per una gatta morta o un’accattona. A differenza sua non ho mai avuto mariti…”.

Nel mentre anche sui social molti si sono schierati dalla parte dell’ex protagonista di Pechino Express, nonché già concorrente del Gf Vip 3 insieme a Francesco Monte. Come si evolverà dunque la questione tra loro? Risolveranno questa bega oppure sarà solo l’inizio della prossima disputa all’ultimo sangue?