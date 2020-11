Lory Del Santo ha aspramente criticato Francesco Oppini per le sue lacrime in diretta al GF Vip.

A Mattino Cinque Lory Del Santo si è espressa con parole al vetriolo contro Francesco Oppini, attuale concorrente del GF Vip, che secondo lei piangerebbe troppo di frequente.

Lory Del Santo contro Oppini

Al GF Vip i concorrenti sono stati messi a parte da Alfonso Signorini che il programma durerà ben più del previsto (ovvero fino a febbraio).

I concorrenti non hanno preso bene la notizia, e così Signorini ha mostrato loro dei video dei parenti che intimavano loro di provare a resistere fino alla fine di questa edizione prolungata dello show. Francesco Oppini ha ascoltato il messaggio di suo padre, Franco Oppini, e come è capitato già altre volte ha finito per commuoversi sentendo le parole del genitore nei suoi confronti. Lory Del Santo ha commentato aspramente la vicenda affermando: “Ogni volta che vede un messaggio dei genitori piange come se fosse una tragedia.

Ma è un uomo di più di 30 anni. Vuol dire che non aveva alcun rapporto fuori?”.

In difesa del figlio di Alba Parietti è accorso Raffaello Tonon, che ha sottolineato come all’interno del reality show ogni emozione sia amplificata a causa del lungo periodo di isolamento lontano dai cari. Al momento sembra che i concorrenti stiano cercando di accettare il prolungamento dello show fino a febbraio, ed è probabile che molti di loro trascorreranno anche le feste di Natale all’interno della casa di Cinecittà (dove nel frattempo sarebbero attesi ben 9 nuovi volti vip a sparigliare le carte in tavola).