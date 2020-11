Nel salotto di Barbara D'Urso due ospiti si sono insultati in modo molto pesante.

Nel salotto di Barbara D’Urso spesso gli animi si scaldano e gli ospiti perdono la pazienza. Non è la prima volta che scoppia una lite a Pomeriggio 5, ma durante la puntata di oggi, 24 novembre, la situazione è sfuggita di mano.

Due ospiti della conduttrice sono arrivati agli insulti.

Lite a Pomeriggio 5

La puntata di Pomeriggio 5, andata in onda il 24 novembre, è stata decisamente movimentata. La conduttrice ha dedicato uno spazio al Grande Fratello Vip, in cui diversi ospiti sono stati invitati per commentare le vicende dei concorrenti.

Tra gli invitati c’erano Martina Nasoni, Gennaro Lillo, Valentina Vezzali, Myriam Catania e Tony Aglianò, amico di Selvaggia Roma, attualmente all’interno della Casa del GF Vip. Proprio quest’ultimo ha scatenato la tempesta, scagliandosi in modo molto pesante contro la Nasoni.

“Sei una burina di periferia. Non fai altro che dire parolacce contro Selvaggia Roma nelle tue stories, sei gelosa perché in tre giorni si è parlato più di lei che di te in tutto il tuo GF” ha dichiarato Aglianò, rivolgendosi a Martina Nasoni, che ha vinto il reality show nel 2016.

La situazione si è scaldata così velocemente, che è dovuta intervenire Barbara D’Urso, che ha preso le difese della sua ospite. “Questo non te lo permetto, Martina ha avuto un comportamento diametralmente opposto a quello di Selvaggia e ha vinto il mio Gf perché era amata dalla gente” ha dichiarato la conduttrice, lasciando in silenzio l’amico di Selvaggia Roma, che nonostante sia all’interno della Casa continua a far parlare di sé anche nelle altre trasmissioni.