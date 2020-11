L'opinione di Valentina Vignali su Flavio Briatore ha lasciato tutti senza parole.

La puntata di Pomeriggio 5, andata in onda il 24 novembre 2020, è stata ricca di momenti imbarazzanti. Dopo la lite furiosa tra Martina Nasoni e un amico di Selvaggia Roma, è intervenuta Valentina Vignali, che ha lasciato tutti di stucco con i suoi commenti su Flavio Briatore.

Le parole di Valentina Vignali

Nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato molto del Grande Fratello Vip, con un’attenzione particolare allo scontro nato tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che hanno parlato di Flavio Briatore.

La conduttrice ha mostrato il filmato di quanto è accaduto, e Valentina Vignali ha attirato l’attenzione con dei commenti molto pesanti nei confronti dell’imprenditore. La cestista si è molto sorpresa per tutta l’attenzione che le donne tendono a dare a Briatore e non è riuscita a trattenersi dal commentare la situazione. “Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra?” ha chiesto in diretta, sottolineando che “se lo contendono tutte”.

Giovanni Ciacci, presente nello studio di Barbara D’Urso, ha commentato in modo molto positivo il ruolo di Flavio Briatore. Il costumista ha spiegato che l’imprenditore esercita un grande fascino sulle donne, ma questa affermazione ha scatenato ancora di più la Vignali. “L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente facciamo? Ma per favore, cade a pezzi Briatore!” ha commentato la modella. A questo punto è intervenuta la conduttrice, sottolineando che Flavio Briatore è sempre stato un uomo molto affascinante.

“Io non ci farei neanche il brodo con Briatore, ha 97 anni! Ma dai! Affascinante? Come no!” ha concluso Valentina Vignali, sempre più stupita da come le donne siano affascinate dall’imprenditore.