Adriana Volpe è andata nel panico per un crudele scherzo che Le Iene hanno organizzato per lei.

A Le Iene uno scherzo fatto ad Adriana Volpe ha rischiato di finire male: alla conduttrice è stato fatto credere che il suo cagnolino fosse stato rapito.

Adriana Volpe: lo scherzo spietato

Le Iene hanno organizzato uno scherzo spietato ad Adriana Volpe, che desiderava solamente trascorrere un pomeriggio di relax alle terme in compagnia del suo cagnolino.

Un attore ingaggiato dal programma le ha fatto però credere di essere tanto interessato al cane da essere disposto a darle ben 70 mila euro pur di averlo. Quando poi il cagnolino è scomparso, la conduttrice è andata nel panico e alla fine gli inviati del programma sono dovuti intervenire per cercare di non farla spaventare ulteriormente.

La conduttrice è stata anche ospite del programma, dove Nicola Savino l’ha accolta con un ironico: “E c’è anche Giancarlo Magalli!”. Ovviamente si trattava dell’ennesimo scherzo da parte del programma, visto che com’è noto la conduttrice ha in atto una lunga e travagliata querelle con l’ex collega. I due se ne sono dette di tutti i colori a mezzo social, e alla fine la Volpe è stata costretta a querelare il famoso conduttore (che di contro si è sempre schernito dalle accuse, arrivando persino a chiederle di fare la pace pubblicamente).

La conduttrice ha più volte asserito che Magalli non le avrebbe fatto le condoglianze neanche quando è scomparso suo suocero, oltre ad averla trattata male per tutto il tempo in cui hanno collaborato.