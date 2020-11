La Rai ha commesso un grave passo falso. Mandare in onda il tutorial su come fare la spesa in modo provocante è stato completamente fuori luogo.

Un grave passo falso della Rai ha scatenato un’accesa polemica. Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nella puntata di Detto Fatto andata in onda il 24 novembre, è stato presentato un tutorial su come camminare sui tacchi e fare la spesa in modo provocante.

Il tutorial voleva essere ironico, ma il messaggio che è stato mandato non può essere più sbagliato.

Il tutorial su come fare la spesa MA COSA pic.twitter.com/NNjuto6K7J — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

Tutorial spesa a Detto Fatto

L’apertura della puntata di Detto Fatto, andata in onda il 24 novembre, non poteva essere più fuori luogo.

Emily Angelillo, pole dance, dopo un ballo molto provocante ha elogiato i tacchi definendoli “un grande slancio all’autostima e alla femminilità“, per poi mostrare un tutorial completamente surreale. La conduttrice Bianca Guaccero ha mantenuto un tono molto ironico, ma in realtà la Rai ha commesso un grave errore che ha scatenato un’accesa polemica. In studio è entrata l’ospite Roberta, che ha mostrato la sua goffaggine nel camminare sui tacchi, ammettendo di “puntare sulla simpatia“.

Intanto l’Angelillo ha mostrato con un linguaggio molto tecnico le caratteristiche delle scarpe con i tacchi e i pro e i contro di indossarli. Inizialmente tutto è sembrato quasi normale, ma tutto è andato improvvisamente storto. Per parlare dei tacchi hanno iniziato a simulare la situazione in cui una donna va al supermercato indossando questo tipo di scarpa, presentando il luogo come ideale per fare incontri di un certo tipo. Viene da pensare che secondo la Rai le donne vadano al supermercato per rimorchiare, non per far la spesa come fanno credere.

A questo punto è stata mandata in onda una scena che ha veramente del ridicolo. Emily ha impugnato il carrello e ha iniziato a camminare verso lo scaffale, spiegando che per prendere un prodotto in alto non bisogna arrampicarsi ma considerare una postura specifica, per prenderlo con estrema classe. Il problema è atterrare sul pavimento con i tacchi. Ma ovviamente la pole dancer sa perfettamente come riuscire a stare in piedi sui tacchi in modo molto sensuale.

“Se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione posso alzare un pochino il ginocchio” ha spiegato. Quale donna non ha mai pensato di dare un tocco intrigante alla situazione mentre prendeva una scatola di fagioli posizionata troppo in alto? Ovviamente non è mancata la spiegazione del modo in cui si dovrebbe prendere qualcosa che è caduto per terra. L’imbarazzo della polemica in arrivo è stato stemperato da Roberta, che ha cercato di imitare i gesti mostrandosi molto impagliata. Una scena che in molti hanno definito soft porn e che stona moltissimo con il modo reale e quotidiano con cui le donne vanno a fare la spesa. Difficile capire chi ha la responsabilità di aver mostrato un tutorial così offensivo nei confronti delle donne. Detto Fatto è un programma rivolto alle donne, ma questa immagine è stata completamente fuori luogo, perché non le rappresenta davvero. Il messaggio che è passato è davvero sbagliato. E la domanda sorge spontanea: è consentito ad un uomo “puntare” una donna perché al supermercato (che è stato realmente definito come un luogo in cui si può rimorchiare) alza il ginocchio mentre prende un prodotto dallo scaffale? La Rai ha perso moltissimi punti.