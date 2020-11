Gf Vip: Dayane Mello “fuori di seno” in piscina.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui i concorrenti sono venuti a conoscenza della notizia dell’allungamento del programma fino all’inizio di febbraio, adesso è tempo di scaricare la tensione. Proprio per questo motivo, infatti, alcuni concorrenti si sono concessi dei rilassanti e divertenti tuffi nella piscina della casa.

Tra questi anche Dayane Mello. La modella brasiliana, mentre insegnava all’amica Giulia Salemi a tuffarsi, però, è stata protagonista di un incidente “hot”. La Salemi, come ha lei stessa confessato, infatti, non è capace di tuffarsi. Allora, visto anche le capacità della Mello ne ha voluto approfittare.

L’incidente hot di Dayane Mello

Proprio in quel momento, però, la Mello si è resa protagonista di una particolare situazione. Mentre si è tuffata, infatti, è “uscita di seno”.

La telecamera subacquea ha inquadrato tutto. Resasi subito conto di ciò che fosse successo, la modella ha cercato subito di correre ai ripari. Tutto ciò, però, non è servito a nulla. Il danno era stato già fatto. Il pezzo era andato in onda, facendo restare, ovviamente, estasiati gli uomini e le donne che seguivano la diretta da casa. Non è finita qui. Come se non bastasse, infatti, la gaffe, si è ripetuta anche una seconda volta.

Dayane Mello ha continuato a tuffarsi come se nulla fosse, facendo finta di nulla. Anche questa seconda volta, però, è finita nuovamente fuori di seno dinanzi la telecamera. La situazione è stata poi chiusa con l’arrivo anche degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip.