Al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha confessato un retroscena piccante che riguarderebbe un suo ex (a sua volta ex fidanzato di Lindsay Lohan).

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire una follia d’amore che un suo ex avrebbe fatto per lei, e alla fine è emerso che si sarebbe trattato di un uomo a sua volta ex fidanzato di Lindsay Lohan.

Elisabetta Gregoraci: l’ex di Lindsay Lohan

A sorpresa al GF Vip Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire un retroscena inedito su una sua ex fiamma che, per non farla partire, le avrebbe requisito il passaporto e a sorpresa avrebbe organizzato un viaggio per loro due dall’altra parte del mondo. Confidandosi con Tommaso Zorzi la showgirl ha lasciato intendere che l’uomo in questione sarebbe stato un ex fidanzato di Lindsay Lohan di nome Matteo, e la showgirl ha affermato anche che spesso avrebbe incontrato l’attrice statunitense a Monaco (dove risiede il suo ex marito, Flavio Briatore).

“Lo hanno fatto anche a me per non farmi partire. Poi hanno organizzato un viaggio, in un’ora, dall’altra parte del mondo. E siamo partiti. Pochi giorni e siamo tornati”, ha dichiarato la showgirl in riferimento alla sua ex fiamma e alla sorpresa che le avrebbe organizzato. La vicenda risalirebbe a un anno fa, quando lei sarebbe già stata separata dall’ex marito Flavio Briatore.

Al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha lasciato intendere di avere una liaison con qualcuno che la starebbe aspettando fuori dalla casa, ma finora non ha voluto confessare il nome della sua presunta nuova fiamma (nonostante i telespettatori siano curiosi di conoscere la verità).