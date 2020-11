GF Vip, Giada De Blanck concorrente? “Non vuole perdere il lavoro”

Alfonso Signorini ha svelato che Giada De Blanck avrebbe potuto essere una delle nuove concorrenti del GF Vip.

Alfonso Signorini ha confessato che Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, sarebbe dovuta entrare come concorrente del reality show a dicembre ma a sorpresa avrebbe rifiutato.

Giada De Blanck al GF Vip

Alfonso Signorini ha rivelato che ben 9 nuovi concorrenti entreranno nella casa del Grande Fratello Vip nel solo mese di dicembre.

Tra questi avrebbe dovuto esserci anche Giada De Blanck, che invece avrebbe rifiutato per paura di perdere il lavoro. Attualmente la figlia della contessa starebbe lavorando come manager di una squadra di pallavolo, e benché non disdegni qualche ospitata in tv non vorrebbe rinunciare al suo lavoro per diversi mesi (cosa che le imporrebbe di fare un’eventuale partecipazione al GF Vip, che è stato prolungato fino a febbraio).

“È bello essere una dirigente e un pr manager in un mondo pulito e pieno di valori”, ha dichiarato Giada De Blanck in merito al suo impiego, che conduce con orgoglio dal 2017 come manager della Giò Valley, squadra di pallavolo di Aprilia.

In tanti avrebbero sperato di vederla di nuovo insieme a sua madre Patrizia, indiscussa protagonista di questa quinta edizione del reality show. Le due donne sono molto legate e in passato hanno preso parte insieme a L’Isola dei Famosi e a diversi altri programmi tv. Ora che la contessa è “reclusa” nella casa di Cinecittà, Giada non ha comunque perso occasione per farle ben due sorprese.