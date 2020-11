In attesa di vedere dal vivo le new entry del Grande Fratello Vip, ecco gli indizi di Alfonso Signorini sui Vipponi che entreranno nella Casa

Nelle prossime settimane è pressoché una certezza che nella Casa del Grande Fratello Vip entreranno nuovi vipponi. Lo stesso Alfonso Signorini ha del resto già anticipato l’arrivo di Cristiano Malgioglio nonché di altri nove concorrenti, scaglionati in tre diverse puntate.

Il paroliere siculo dovrebbe dunque entrare da solo il prossimo lunedì 30 novembre, mentre poi altri cinque personaggi varcheranno la porta rossa il lunedì successivo, 7 dicembre. I restanti quattro debutteranno infine lunedì 14 dicembre, nel corso della 23a puntata.

A dicembre il reality show di Signorini andrà difatti in onda solo il lunedì, per poi tornare al doppio appuntamento settimanale a partire presumibilmente da gennaio. Nel mentre, lo stesso padrone di casa ha rivelato che ci sarà anche un volto di Temptation Island, insieme alla notizia che le new entry saranno equamente ripartite in 5 donne e 5 uomini.

Ovviamente il direttore di “Chi” non ha fatto i nomi, tuttavia ha sottolineato come siano tutti differenti fra loro. Pare infatti che ci sarà uno sportivo, un altro importante influencer, un professionista dell’intrattenimento in tv, oltre appunto all’ex protagonista dell’isola delle tentazioni. Chiaramente l’attesa si fa sempre più forte, ma avremo tutto il tempo di conoscere i nuovi Vip, considerato l’allungamento del programma fino all’8 febbraio 2021.