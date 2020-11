Selvaggia Roma ha fatto delle avances al fidanzato di Mercedesz Henger, Lucas Peracchi? Il mistero sul loro presunto incontro.

Mentre Mercedesz Henger sostiene che Selvaggia Roma, attuale concorrente del GF Vip, abbia fatto delle avances al suo fidanzato, Lucas Peracchi, c’è chi sostiene che il personal trainer sarebbe stato ben felice d’incontrare l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo in privato.

Selvaggia Roma e Lucas Peracchi: i rumor

Stando a quanto confessato da Mercedesz Henger, Selvaggia Roma si sarebbe fatta viva col suo fidanzato Lucas Peracchi quando si è sparsa la voce che lui dovesse essere un concorrente del GF Vip. “Mi rivelò che lei cercava un tatuatore. Io gli dissi che secondo me lei ci stava provando. Il punto è che lei aveva scritto anche al mio fidanzato e lui non era l’unico”, ha dichiarato la figlia di Eva Henger.

Lucas e Selvaggia non si sarebbero mai incontrati, ma Biagio D’Anelli ha sostenuto in diretta tv di avere le prove di alcuni messaggi vocali che i due si sarebbero inviati e, a detta dell’opinionista, Lucas non sarebbe stato affatto contrario all’idea di incontrare Selvaggia in casa sua (mentre Mercedesz era assente). Sarà vero?

“In questi audio si sente Selvaggia Roma che dice chiaramente che se non ci fosse stata Mercedesz a casa Lucas era bello propenso ad incontrarla.

Diceva che lei sarebbe andata a trovare Lucas Peracchi appena Mercedesz andava a fare le serate. In questi audio si dice che Lucas era d’accordo con Selvaggia”, ha confessato Biagio D’Anelli. Come saranno andate veramente le cose? Lucas e Mercedesz continuano a dirsi felicemente fidanzati, nonostante la madre dell’influencer, Eva Henger, si sia più volte scagliata pubblicamente contro il suo attuale fidanzato.