Del tutto inaspettatamente è giunta la rivelazione di Tommaso Zorzi sul motivo del litigio con Aurora Ramazzotti: le parole del gieffino

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi è tornato a parlare di Aurora Ramazzotti nonché del motivo della loro lite avvenuta qualche mese fa. L’influencer si stava confrontando con Stefania Orlando e Francesco Oppini, quanto appunto si è lasciato scappare questa nuova confessione che ha sconvolto il pubblico del Gf Vip.

Come tutti ormai sanno, Tommaso e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros da migliori amici sono diventati perfetti sconosciuti. Per qualche motivo non meglio precisato hanno infatti litigato e oggi non si parlano più. La motivazione di questo loro screzio non è mai stata finora dichiarata, mentre ora il gieffino si è lasciato andare allo svelamento:

Ah quindi Tommaso non parla più con aurora perché lei lo ha paccato a Capri perché era morta la nonna del suo ragazzo #GFVIP — zia Giulia 🏳️‍🌈 (@ziagiuu) November 24, 2020

#GFVIP

Tommaso ha detto che non parla più con Aurora perché nel momento in cui è morta la nonna del suo fidanzato, Aurora ha annullato il viaggio a Capri con Tommaso.

Io così: pic.twitter.com/hJ2a9K0Nkp — s c a s s a o v a i e (@scassaovaie) November 24, 2020

Se dunque il motivo della lite è stato l’annullamento da parte di Aurora del loro viaggio a Capri dopo la morte della nonna di Goffredo, il comportamento di Tommaso sarebbe decisamente assurdo.

Anche i suoi tanti fan si sono detti sconvolti dalla situazione, che lascia intravedere un lato davvero inaspettato da parte dell’influencer milanese. Finora infatti Zorzi si è sempre dimostrato molto attento alle questioni delicate nonché personali come potrebbe essere appunto un lutto.