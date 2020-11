Un grave lutto ha colpito Uomini e Donne: Maria S. protagonista del trono over, è scomparsa a causa del Coronavirus.

storico volto del trono over, è scomparsa a causa di un aneurisma cerebrale dopo aver contratto il Coronavirus. La notizia è stata data da Anna Tedesco, che ha recentemente perso sua madre a seguito di una lunga malattia: “Rip Maria S. Un altro lutto. […] Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi.

Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria”, ha scritto Anna Tedesco via social. In tanti tra i fan del programma si sono riversati sulle pagine dedicate a Maria S. con messaggi di cordoglio e affetto per l’ex protagonista del trono over, molto amata dal suo pubblico.

Maria S. è stata protagonista del trono over tra il 2014 e il 2015. Di origine siciliana e madre di quattro figli, prima di fare il suo ingresso al dating show di Maria De Filippi aveva vissuto per diverso tempo in Australia.

Al programma aveva catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo temperamento esuberante e alla sua simpatia travolgente.