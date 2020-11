Adriana Volpe contro Alba Parietti: “Non diciamo banalità ti prego”

A Ogni Mattina si è svolto un botta e risposta infuocato tra Alba Parietti e la conduttrice del programma, Adriana Volpe.

A Ogni Mattina sono volate scintille tra Adriana Volpe e Alba Parietti: la conduttrice ha interrogato l’opinionista e showgirl a proposito dell’alterco avuto tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini dopo la finale di Ballando con le Stelle.

Adriana Volpe contro Alba Parietti

A Ogni Mattina sono volate scintille tra la conduttrice del programma, Adriana Volpe, e l’ospite della puntata Alba Parietti. La showgirl, ex volto di Ballando con le Stelle, ha provato a dire la sua in merito all’alterco avuto da Raimondo Todaro e Paolo Conticini dopo la finale del programma, affermando che lo stress a cui ti sottopone il programma potrebbe aver in parte contribuito al battibecco: “Come tutti i reality, fuori sembra una passeggiata ma è veramente faticoso sia sul piano fisico che sul piano psicologico.

Bisogna starci dentro”, ha detto la Parietti, mentre Adriana Volpe ha replicato che, per quanto stressante, si tratterebbe solo di un programma tv mentre sarebbero altri i mestieri faticosi o stressanti.

“Tesoro, ma sarà più faticoso magari operare, svegliarsi la mattina, stare otto ore in piedi, operare a cuore aperto, su!”, ha replicato la Volpe, mentre Alba Parietti le ha a sua volta risposto che quello da lei espresso sarebbe stato un concetto populista e banale: “Cosa c’entra che sia lavoro? Non diciamo delle banalità, ti prego, ti supplico! Non diciamo cose banali.

Questa è una roba populista”. La conduttrice ha poi riportato l’attenzione sul caso Conticini-Todaro, e dunque sembra che – almeno per il momento – la lite con la showgirl sia stata superata.