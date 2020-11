Alena Seredova, positiva al Covid, ha annunciato di essere risultata positiva anche al secondo tampone: da 15 giorni la showgirl è lontana dai figli.

Alena Seredova è ancora positiva al Coronavirus e ha raccontato le difficoltà vissute durante queste settimane in cui ha cercato di stare in completo isolamento dai suoi tre figli (compresa la più piccola di soli 6 mesi).

Alena Seredova ancora positiva al Covid

Alena Seredova si è sottoposta al secondo tampone per il Coronavirus dopo aver annunciato di essere positiva alla malattia lo scorso 13 novembre. Purtroppo anch’esso è risultato positivo e benché la showgirl abbia riacquistato le forze continua a trascorrere l’isolamento in casa, chiusa in una stanza e lontana dai suoi figli. La difficoltà maggiore per lei sarebbe quella di non poter stare accanto alla più piccola Vivienne Charlotte, di soli 6 mesi.

“La mancanza dei ragazzi che ho in questo periodo è veramente assurda anche se sono strafortunata perché li posso vedere dalla finestra”, ha dichiarato la showgirl, mentre a proposito della piccola Vivienne ha detto: “Per lei è più facile che per me perché lei non ha la cognizione del tempo. Sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla”.

Oltre a lei moltissimi vip nell’ultimo periodo sono stati colpiti dal Coronavirus e hanno trascorso l’isolamento in casa, separati dal resto delle loro famiglie: tra questi anche Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Alessandro Cattelan, Carlo Conti e Gerry Scotti.

Pochi giorni fa invece Iva Zanicchi – anche lei risultata positiva a Covid-19 – ha detto addio al suo adorato fratello, anche lui scomparso dopo aver contratto la malattia.