Per impegni di lavoro Flavio Briatore è volato a Dubai con suo figlio, Nathan Falco, con cui si è concesso attimi di vera e propria vacanza.

Flavio Briatore si è concesso un viaggio a Dubai con suo figlio, Nathan Falco, rimasto insieme a lui mentre la mamma – Elisabetta Gregoraci – è impegnata al GF Vip.

Flavio Briatore in vacanza col figlio

Flavio Briatore è partito per Dubai a bordo di un volo privato insieme al figlio, Nathan Falco, e tra un impegno di lavoro e un altro l’imprenditore si è ritagliato del tempo per portare suo figlio a fare safari nel deserto e gite fuori porta.

Sui social, dove l’imprenditore non ha mancato di raccontare la loro vacanza insieme, Briatore ha raccontato i suoi sentimenti nel vedere che suo figlio stia crescendo: “Guardo mio figlio e mi sorprendo… improvvisamente Falco non è piu’ un bambino, ma quasi un adolescente”, ha dichiarato l’imprenditore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Nathan Falco è rimasto con suo padre durante questi due mesi in cui sua madre, Elisabetta Gregoraci, è stata impegnata col Grande Fratello Vip. Visto che il programma verrà prolungato fino a febbraio sembra che la showgirl abbia deciso di ritirarsi anticipatamente proprio per tornare da suo figlio, che non vedrebbe da oltre 60 giorni. La showgirl si è confessata con Pierpaolo Pretelli specificando che per lei suo figlio “verrebbe prima di tutto” e che non ha intenzione di trascorrere le feste natalizie lontana da lui.

Una volta uscita dal programma Elisabetta Gregoraci dovrà affrontare il suo ex marito, con cui c’è stato un acceso ‘botta e risposta’ a distanza mentre lei era all’interno del reality show.