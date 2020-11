Detto Fatto, guai per il tutorial scandalo: la Rai valuta la chiusura

Dopo il tutorial scandalo per fare la spesa in modo sexy la Rai starebbe valutando la definitiva chiusura di Detto Fatto.

La messa in onda di Detto Fatto è stata sospesa a seguito del tutorial per fare la spesa in modo sexy che ha creato grande indignazione sul web e nel mondo della politica. Secondo indiscrezioni la Rai starebbe valutando la chiusura definitiva del programma.

Detto Fatto: la Rai valuta la chiusura

L’indignazione sollevata dal tutorial per fare la spesa in modo sexy ha senza dubbio indignato anche l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, che a tal proposito ha detto: “Episodio gravissimo che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”.

Dal mondo della politica a quello della cultura passando per il web, in tanti hanno manifestato la loro indignazione per il siparietto mandato in onda del programma che, dopo la sospensione di questa settimana, rischierebbe addirittura di essere definitivamente cancellato.

Al momento sulla vicenda non sono giunte conferme e sui social in tanti chiedono seri provvedimenti. La conduttrice Bianca Guaccero intanto, con un lungo post via social, si è scusata per la sua parte di responsabilità nella vicenda: “Mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto”, ha scritto la conduttrice in un lungo post via social che, nonostante la bufera suscitata sui social, ha ottenuto un gran numero di commenti positivi e solidali.