Alle tante accuse contro Elisabetta Gregoraci si aggiungono anche quelle di Francesca Cipriani: le parole dell'ex gieffina ed ex naufraga

I protagonisti del Grande Fratello Vip 5 stanno facendo parecchio parlare di sé fuori dal loft di Cinecittà. Una su tutte è Elisabetta Gregoraci, tornata a essere commentata anche da Francesca Cipriani dopo la dichiarazione di quest’ultima di aver pianto a causa sua alcuni mesi fa.

In una recente intervista rilasciata a un noto settimanale di gossip, la popolare opinionista di Barbara D’Urso ha così rivelato che l’ex di Flavio Briatore l’avrebbe rimbalzata a un party.

Francesca Cipriani al veleno

“A una festa alla cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che entrassi. Ci rimasi molto male, ma non la presi sul personale. Successivamente però lei dichiarò delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere che fossi presente”.

La confessione dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è poi continuata parlando nello specifico di Made In Sud, programma per la cui conduzione sarebbe stata presa anche lei in considerazione.

Ebbene, secondo il parere di Francesca qualcosa andò storto all’ultimo momento e la sostituirono con la Gregoraci. “Dovevo solo firmare il contratto del programma, ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. È stata una doccia gelata e ci rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane.

Pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita, anche se poi per fortuna ho avuto altre possibilità”. Potrebbe ora entrare nella Casa del Gf Vip anche la Cipriani per un eventuale confronto con la sua rivale?