Una nuova verità è emersa sul flirt sospeso tra Pierpaolo ed Elisabetta al Gf Vip: le parole del fratello di lui sulle "scene esplicite"

Nonostante le scosse e i sommovimenti degli ultimi tempi, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembra essere tornato in qualche modo il sereno. L’ex Velino di Striscia la Notizia era rimasto di fatto sconvolto alla vista degli ormai famosi segnali in codice della sua bella, salvo poi riavvicinarsi a lei come se nulla fosse stato.

L’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip aveva poi nuovamente scombussolato gli equilibri della coppia, vuoi per l’affermazione dell’influencer in merito al presunto bacio col modello, vuoi per lo screzio sorto con la stessa showgirl calabrese.

Nuova verità su Pierpaolo ed Elisabetta

Ecco che oggi il fratello minore di Pierpaolo è tornato sull’argomento prendendo a sorpresa le difese dell’ex moglie di Flavio Briatore. Giorgio Pretelli, intervistato di recente sui rifiuti reiterati di Elisabetta alle avance del ballerino, ha difatti affermato: “Lo sta facendo per proteggere i rispettivi figli.

Scene troppo esplicite potrebbero ferirli”. Per il giovane, dunque, tra il fratello e la presentatrice c’è più di una semplice amicizia, ma entrambi stanno cercando di smorzarla per il bene dei bambini.

Questo non è stato tuttavia l’unico argomento affrontato da Giorgio Pretelli in merito al reality di Canale 5. Il promettente modello ha infatti spezzato una ulteriore lancia sempre in favore della Gregoraci sulla lite con Selvaggia Roma. Secondo lui, infatti, Elisabetta non ha nessun bisogno di visibilità, ritenendo che la donna non sia entrata al Grande Fratello Vip per ottenere uno scoop.