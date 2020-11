Animi tesi tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: i due hanno avuto una furiosa lite.

Nella casa del Grande Fratello Vip non sembra esserci più pace per Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Tra i due, inizialmente, c’era stato del tenero, ma non è mai scoppiato l’amore vero e proprio. Con l’ingresso di Giulia Salemi e Selvaggia Roma nel reality show, inoltre, i rapporti si sono definitivamente incrinati.

Le due neo-inquiline, infatti, hanno messo alla prova l’interesse del velino nei confronti della ex moglie di Flavio Briatore.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Mercoledì 26 novembre Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto l’ennesimo attrito. La discussione è nata a seguito di una affermazione di Enock, il quale sostiene che l’ex velino sia totalmente rinato dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Giulia Salemi. La showgirl si è ingelosita, soprattutto perché il ragazzo non ha negato un eventuale interesse.

“Con Giulia non c’è niente ma anche se fosse, io e te siamo solo amici, o sbaglio?”, ha esclamato Pierpaolo a fronte dell’evidente manifestazione di gelosia della coinquilina. Il tutto, però, è stato momentaneamente messo a tacere.

Nella notte è successivamente scoppiata una vera e propria lite tra i due. Elisabetta Gregoraci ha manifestato la sua preoccupazione sul fatto che a Pierpaolo Pretelli piaccia davvero Giulia Salemi. “Ma se io sono single e sono tuo amico, qual è il problema se guardo un c**o o no?“, ha ribadito l’ex velino visibilmente infastidito.

Anche la showgirl ha dunque sbottato, tagliando corto: “Non me ne frega un c**o“.