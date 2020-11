Enock Barwuah ha fatto preoccupare inquilini e spettatori della Casa del Gf Vip dopo aver avvertito un malessere improvviso: ecco di cosa si tratta

Per Enock Barwuah sembrano essere giorni piuttosto pesanti nella Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto da quando Selvaggia Roma ha parlato in diretta del loro presunto bacio in discoteca. Inoltre da quando il fratello minore di Mario Balotelli ha appreso da Alfonso Signorini del prolungamento del programma, sta vivendo momenti assai difficili nell’indecisione di restare o andare via.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, le cose sembrano essere ulteriormente peggiorate per via di un malore avvertito improvvisamente dal gieffino.

Enock Barwuah si sente male

L’attaccante dell’U.S.D. Caravaggio ha di fatto rivelato ai suoi compagni di sentire un malessere molto forte. Elisabetta Gregoraci gli ha domandato se si trattasse di un attacco di panico. Ma lui ha risposto di soffrire i luoghi chiusi: “Mi sento soffocare, voglio uscire“.

I suoi amici della stanza arancione hanno provato a tirarlo su di morale nella sauna, su tutti Pierpaolo Pretelli, che gli ha spiegato che mancano solo 10 giorni al 4 dicembre, data inizialmente prevista come fine del reality.

“Resisti almeno fino alla fine del primo contratto. Hai già passato 70 giorni”, lo ha dunque spronato l’ex Velino di Striscia la Notizia, ma Enock sembrava non volerlo ascoltare. “Dieci giorni adesso mi sembrano infiniti” ha infatti replicato il bomber bresciano.

Affiancato poi anche da Andrea Zelletta, è riuscito a sorridere a una delle sue solite frasi in dialetto. Per il momento l’abbandono di Enock sembra dunque scongiurato: staremo a vedere nelle prossime ore se il calciatore cambierà nuovamente idea.