Selvaggia Roma è scoppiata in lacrime per uno scherzo crudele architettato contro di lei dalle altre concorrenti del reality show.

Selvaggia Roma: lo scherzo al GF Vip

Selvaggia Roma è la new entry di questa quinta edizione del GF Vip e pur essendo entrata nella casa del reality show solo da pochi giorni ha già stretto molti rapporti con gli altri concorrenti già presenti nella casa del reality show.

Le concorrenti però hanno fatto uno scherzo all’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che non è finito affatto bene: Giulia, Rosalinda e Dayane le hanno fatto credere infatti che lei non piacesse a nessuno dei concorrenti, Maria Teresa compresa. Quando hanno visto di aver ferito i sentimenti di Selvaggia, che alle loro parole è scoppiata a piangere, le tre hanno tentato di consolarla rivelandole che si era trattato solamente di uno scherzo.

Anche Tommaso Zorzi si è intromesso dicendo ironico: “Amore, dovresti piangere per come ti hanno attaccato le extension”. Insomma, lo scherzo finito male per fortuna è stato risolto da tutta l’allegra brigata del GF, che questa settimana ha dovuto prendere importanti decisioni riguardanti il prolungamento del programma. Alcuni dei concorrenti hanno infatti deciso che lasceranno lo show entro pochi giorni, mentre alcuni di loro hanno scelto di restare fino alla fine del programma.