Selvaggia Roma è stata travolta dalle lacrime al GF Vip parlando della sua infanzia difficile e di sua madre.

Ci sono stati momenti di forti emozioni al GF Vip per Selvaggia Roma: l’ex volto di Temptation Island è scoppiato a piangere ricordando il suo passato difficile e i sacrifici fatti da sua madre nei suoi confronti.

Selvaggia Roma in lacrime per la madre

Selvaggia Roma si è sciolta in un pianto straziante al GF Vip, dove ha ricordato la sua infanzia, l’abbandono da parte del padre e una lite furibonda con sua madre, che l’ha sempre protetta e voluta accanto a sé. I concorrenti hanno provato a confortare Selvaggia, che è parsa loro davvero inconsolabile:

“Lei non mi incolpa di nulla, mi incolpo io. Lei non è stata bene per questa cosa, ma anche per altri episodi.

Mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita. Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta”, ha raccontato l’ex di Francesco Chiofalo ammettendo che sua madre, dopo l’abbandono da parte del marito, non si sarebbe più rifatta una vita.

Inizialmente al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha creato qualche tensione (specie tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, ma anche con Enock Barwuah, che a suo dire l’avrebbe baciata mentre era già fidanzato con l’attuale compagna). Negli ultimi giorni invece l’ex fidanzata di Chiofalo ha mostrato un suo lato più fragile e che senza dubbio le sta facendo ottenere consensi da parte del pubblico. Come andrà a finire la questione tra lei e gli altri concorrenti?