Ilary Blasi non rinuncia ai tacchi a spillo neanche in casa: le foto

Anche se chiusa in Ilary Blasi non rinuncia a sfoggiare i suoi lussuosi tacchi a spillo: sui social lo scatto ha fatto il pieno di like.

Ilary Blasi e suo marito Francesco Totti sono da poco guariti dal Coronavirus, ma nonostante questo i due continuano a trascorrere la maggior parte del loro tempo chiusi in casa rispettando le norme anti-contagio. La showgirl non ha rinunciato comunque a indossare un paio di provocanti tacchi a spillo.

Ilary Blasi: i tacchi a spillo

Nonostante sia per lo più chiusa in casa col resto della sua famiglia, Ilary Blasi non rinuncia a sfoggiare un paio di eleganti scarpe con tacchi a spillo per cui avrebbe una vera e propria passione. Si tratterebbe di un modello Ivy in vernice nera di Casadei dal valore di 546 euro, che la showgirl ha mostrato orgogliosa ai suoi fan sfoggiandole sotto ad abiti casual (felpa, t-shirt e un paio di jeans).

Il successo è stato come sempre assicurato e i fan hanno riempito i suoi scatti di like.

Da pochi giorni la showgirl e suo marito Francesco Totti hanno annunciato di essere guariti dal Coronavirus.

Non si è trattato di un periodo semplice per i due, che poco prima del contagio hanno dovuto affrontare un grave lutto. Il padre di Francesco Totti è infatti scomparso proprio a seguito della malattia. Il campione, visibilmente provato, gli aveva dedicato le sue parole di cordoglio attraverso i social, e in tanti si erano uniti attorno a lui e alla sua famiglia con parole d’affetto e solidarietà. Fortunatamente per lui e Ilary Blasi non ci sarebbero state gravi conseguenze e dopo un periodo di isolamento i due sarebbero guariti da Covid19.