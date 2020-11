Laura Pausini ha scritto un post al vetriolo su Maradona, scomparso durante la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Laura Pausini ha scritto un post – poi cancellato – su Diego Armando Maradona che ha generato una valanga di polemiche sul web. Forse proprio a causa delle polemiche sollevate la cantante ha deciso di eliminare le sue parole.

Laura Pausini su Diego Armando Maradona

Il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Diego Armando Maradona è morto. Laura Pausini ha commentato la notizia aspramente visto che a suo avviso la notizia della scomparsa del celebre campione avrebbe oscurato ciò che è accaduto durante la giornata dedicata alle vittime di violenza (e che oltre tutto ha visto altre due donne uccise per mano di uomini proprio il 25 novembre): “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate.

Oggi non sono la notizia più importante di questo pase… nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”, ha scritto la cantante.

Il suo post ha sollevato una vera e propria bufera e infatti dopo poche ore è sparito dal web (probabilmente perché cancellato dalla Pausini stessa, che non è più intervenuta a proposito della vicenda). In queste ore i fan di tutto il mondo stanno esprimendo il loro cordoglio per il celebre campione, anche se ovviamente sui social non è mancato anche chi ha criticato apertamente Maradona per la sua vita fuori dal campo da calcio.