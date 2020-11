Stefano De Martino ha postato sui social uno scatto in ospedale con la flebo: cos'è successo al popolare ballerino e conduttore?

I tanti fan di Stefano De Martino sanno bene come il loro beniamino sia particolarmente attivo sui social, postando spesso foto e video soprattutto su Instagram. Proprio per questo motivo, l’ex marito di Belen Rodriguez ha scatenato un vero allarme tra i fan per via di una precisa Storia condivisa sul suo account personale.

Il popolare conduttore di Made in Sud, che presto tornerà sul piccolo schermo, da qualche tempo si sta godendo il relax lontano da pettegolezzi e paparazzi. Eppure uno scatto condiviso, come detto, sui social ha destato preoccupazione nei fan alla vista di una flebo. Molti hanno difatti pensato che il ballerino partenopeo fosse in ospedale per problemi di salute legati forse al Coronavirus. Tuttavia osservando meglio la scritta riportata sulla sacca ci si è resi conto che il motivo era un altro.

Stefano De Martino, in ospedale attaccato alla flebo: cosa è successo? https://t.co/9pMYkUfh7Y via @Kronic — Davide Oberta Paget (@DavideOberta) November 20, 2020

In sostanza si trattava di un concentrato di vitamine allo scopo di aumentare le difese immunitarie. Il megaboost, come riportato nel post, è una terapia di vitamine che Stefano De Martino ha eseguito presso l’ospedale milanese in modo da aumentare le difese e portare il corpo verso un sano equilibrio.

I molti ammiratori del professionista napoletano possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Il danzatore si è sottoposto a tale trattamento vitaminico proprio per essere più forte in caso di influenza e malanni di stagione. Con molta probabilità, questa sua scelta è stata peraltro fatta anche alla luce di una possibile positività al Coronavirus.