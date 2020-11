Grande gioia per i fan di Uomini e Donne all'annuncio del giovane cavaliere Nicola Mazzitelli guarito dal Covid-19

Un giovane cavaliere di Uomini e Donne ha finalmente potuto annunciare ai suoi fan di essere risultato negativo al Covid-19, dopo esserne rimasto colpito nei giorni scorsi. Sommerso dalle domande dei follower in merito alla sua assenza nel dating show mariano, il pugliese ha così voluto tranquillizzare tutti.

Cavaliere guarito dal Coronavirus

Era il 16 novembre scorso quando Nicola Mazzitelli, aitante protagonista del fortunato programma di Canale 5, aveva annunciato ai suoi ammiratori di aver contratto il coronavirus con un post sul suo profilo Instagram. Pur non conoscendo esattamente i suoi sintomi né il percorso della malattia, quel che conta è che oggi sia guarito.

Visualizza questo post su Instagram ANCHE I SUPER EROI SI AMMALANO! Fuck COVID-19! 👊🏻

Ti assale, ti prende senza saperlo, ti porta dolori, male alle ossa, non senti più i gusti, hai la febbre e stai male….eppure si guarisce…quindi se stai leggendo questo post fai attenzione perché chi è più debole di te potrebbe stare anche peggio! Rispettate le regole: nessuno è immune. A parte il piccolo HULK vicino a me che mi fa compagnia! Un post condiviso da Nicola Mazzitelli (@mazzi8124)

“Ne sono uscito più forte di prima”, ha di fatto confermato Nicola Mazzitelli, riportando una splendida notizia che ha sicuramente fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi sostenitori. Nel mentre il cavaliere ha tuttavia messo in guardia tutti quanti precisando come il virus non escluda nessuno, nemmeno le persone giovani come lui.