Emma Marrone: “Non voglio figli ora, devo fare ancora rock’n’roll”

Emma Marrone si è confessata a cuore aperto spiegando perché al momento non vorrebbe figli e quale sarebbe il suo pensiero sulla maternità ai giorni d’oggi.

Emma Marrone e i figli: le parole

Emma Marrone ha confessato di volersi concentrare unicamente sulla sua carriera nel mondo della musica curando gli affetti di sempre.

Il progetto di una famiglia tutta sua al momento non sarebbe tra le priorità della cantante, che ha ammesso: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo”. La cantante ha anche aggiunto che oggi le donne sono libere e indipendenti, e che per quanto riguarda i figli esiste la possibilità di “congelare gli ovuli”, possibilità che non escluderebbe neanche per se stessa un domani.

Per quanto riguarda la vita privata Emma continua a definirsi single (benché più volte durante l’estate sia stata pizzicata in compagnia di Nikolai Danielsen, suo presunto fidanzato) e a proposito “dell’uomo giusto” ha detto: “Io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E’ brutto quando non puoi avere il controllo su una donna.

Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”, ha affermato la cantante, attuale giudice di X Factor. Emma Marrone ha più volte condiviso sui social i suoi pensieri riguardanti la pandemia in corsa e ha affermato che trascorrerà il Natale con pochi intimi e gli affetti di sempre anche a causa delle norme attualmente in vigore per l’emergenza Coronavirus.