Dopo l'ennesima lite nella Casa del Gf Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata a sfogarsi su Pierpaolo Pretelli definendolo troppo infantile

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembrano non riuscire a trovare pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la bagarre avvenuta nella notte, i due inquilini hanno difatti passato la giornata successiva a ignorarsi. L’ex moglie di Flavio Briatore ha anche cercato conforto in Enock Barwuah, sfogandosi proprio sull’ex Velino.

Elisabetta stanca di Pierpaolo

Tra Elisabetta e Pierpaolo c’è stato sicuramente fin da subito un rapporto molto speciale, il che li ha però spesso portati anche a confrontarsi in maniera molto accesa. Tra litigi e rappacificazioni, i due gieffini non riescono ad ogni modo a trovare un punto d’incontro, come rivelato dalla stessa showgirl all’amico calciatore. La Gregoraci ha di fatto ribadito che tra lei e Pierpaolo c’è poca comunicazione, una mancanza di dialogo che non consente loro di affrontare i problemi che si presentano.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in ‘facciamo pace e siamo più sottoni di prima’#gregorelli pic.twitter.com/EC3pfetS0F — graceoutofthewoods (@GretaSmara) November 27, 2020

“Il suo comportamento mi sembra esagerato. […] Non mi andava di litigare, visto che probabilmente i nostri percorsi si divideranno”, ha sottolineato la showgirl. Eli ha poi ribadito che tra loro c’era una bella amicizia, ma che adesso è diventato tutto troppo pesante.

“Mi sembra troppo infantile e io non ne ho più voglia, sono stanca. Non riesco a comunicare con lui”. L’ex Velino di Striscia la Notizia, dal canto suo, si è detto profondamente deluso dal comportamento della Gregoraci. Sarà dunque giunto per lui il momento di voltare pagina?