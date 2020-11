Gf Vip, dopo una breve discussione è finalmente arrivato il chiarimento tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

La notizia dell’allungamento del programma, negli ultimi giorni, i concorrenti del Grande Fratello Vip, stanno sull’orlo di una crisi di nervi. Tutti gli equilibri sono saltati e anche le persone più vicine cedono ad alcuni screzi. Tra queste anche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Le due showgirl, infatti, negli scorsi giorni, hanno avuto una piccola lite, risolta nel migliore dei modi, fortunatamente. Stefania Orlando, come suo solito, ha voluto sfogarsi con il suo compagno più stretto all’interno della casa, Tommaso Zorzi. Il 25enne, però, è parso un po’ preoccupato e ha chiesto alla sua amica se avessero o meno risolto la loro discussione. Stefania, sembrava molto sicura delle sue idee e della sua posizione, sottolineando come lei non avesse dovuto fare nessun “primo passo” con l’ex moglie di Amedeo Goria.

“Ma io non ho nulla da chiarire”.

Il chiarimento tra Orlando e Ruta

Questa uscita della Orlando ha colto di sorpresa Tommaso Zorzi che ha ironizzato in modo ironico: “Adoro quando fa così. Le è presa la tommite”, facendo riferimento ai suoi atteggiamenti. Di un avviso completamento diverso, invece, sembrava essere Maria Teresa Ruta. La mamma di Guenda Goria, infatti, ha trascorso un intero pomeriggio in camera ad affrontare la questione con Tommaso e Giulia Salemi.

Insomma, sembrava che non potesse esserci un punto per poter fare pace. Invece, non è stato così. Proprio nella sera del 26 novembre 2020, infatti, le due donne hanno chiarito e finalmente è tornato il sereno nella casa del Grande Fratello Vip.