Gf Vip: Giacomo Urtis legge i tarocchi a Stefania Orlando

Gf Vip, Giacomo Urtis mago per un pomeriggio, ha letto i tarocchi a Stefania Orlando. L’esito non è stato dei migliori.

Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha portato una ventata di aria fresca e di grande positività tra i concorrenti ancora in gioco. Dopo che, nel corso della sua prima settimana di permanenza si è dedicato a svelare i segreti e alcuni gossip dei vip che abitano il loft di Cinecittà, adesso, si sta godendo la sua avventura.

Giacomo, però, non è un concorrente ufficiale del Gf Vip. È solo una guest star e ancora non si sa quando andrà via. Intanto, nelle scorse ore, Urtis si è divertito a leggere i tarocchi a Stefania Orlando.

I tarocchi di Giacomo Urtis

L’esito delle carte, però, non ha lasciato soddisfatta la conduttrice. Stefania, infatti, in modo molto ironico, ha replicato al chirurgo delle star. “L’amore bene, però attenzione, ma de che! Ma guarda te.

Uno già sta in casa con una situazione del genere, e pure ste carte di me*da mi tiri fuori? Ma smettiamola su, mo me ne vado a letto”. La reazione di Stefania Orlando, ha finito per suscitare grande divertimento e risate sul web. La conduttrice, infatti, insieme a Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, è una delle concorrenti più amate e apprezzate su tutti i social network. A colpire è, soprattutto, la sua spontaneità, veridicità e il fatto che non ha paura di dire ciò che pensa.

Cosa, questa, successa anche con Giacomo Urtis. Intanto, sempre il mondo dei social, si sta chiedendo quanto tempo ancora avrà modo di restare Urtis all’interno del loft del Grande Fratello Vip. Con probabilità si saprà qualcosa nel corso della prossima puntata del reality.