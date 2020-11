In merito alla discussa vacanza di Giulia Salemi da Flavio Briatore rivangata dalla Gregoraci al Gf Vip, è intervenuta anche Raffaella Zardo

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip è ormai pressoché un affare nazionale. In essa la showgirl calabrese aveva dato della scroccona all’influencer italo-iraniana riferendosi a una vacanza in Sardegna nella casa dell’ex marito Flavio Briatore.

La blogger aveva successivamente sbottato etichettando la coinquilina come snob, sentendosi designata come approfittatrice nelle cene e negli inviti del facoltoso imprenditore.

la semplice verità….

grazie @raffaellazardo pic.twitter.com/Dc8aV6DMVV — Mario Salemi (@SalemiMario) November 26, 2020

La questione è stata dunque approfondita proprio nelle scorse ore sia da Domenico Zambelli sia da Raffaella Zardo.

Entrambi si trovavano infatti insieme a Giulia Salemi in quella discussa vacanza in compagnia di Briatore. Nello specifico la donna ha voluto pubblicare un video sui social dove ha sostanzialmente confermato la versione di Giulia.

🛑🛑 Anche @raffaellazardo sostiene la tesi di @GiuliaSalemi93 riguardo al malinteso in Costa Smeralda con Elisabetta Gregoraci al quale si era fatto riferimento lunedì in puntata 🛑🛑 Giulia è stata invitata come altri amici ed ha detto la verità #gfvip #raffaellazardo pic.twitter.com/AKoa3lNfdX — Veracegossip (@veracegossip) November 26, 2020

“Lei è stata semplicemente invitata e ospitata da Flavio, come ha ospitato anche Domenico e altre amiche e amici per passare qualche giorno in Sardegna”. Così ha dunque sottolineato la Zardo, precisando come la Salemi non sia stata affatto cacciata dalla Costa Smeralda: “È stata una vacanza semplice tra amici, senza nessun problema e nessuna lite”. Nel mentre anche sui social sono moltissimi i post comparsi di recente che etichettano Elisabetta Gregoraci come una snob.

Come si risolverà la questione tra le due gieffine?