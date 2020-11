Giulio Raselli ha attaccato Andrea Zelletta che secondo lui sarebbe un "comodino" per ciò che ha dimostrato al GF Vip.

A quanto pare non corre affatto buon sangue tra Giulio Raselli e Andrea Zelletta, attuale concorrente del GF Vip. Le vecchie ruggini tra i due risalgono alla loro partecipazione a Uomini e Donne, e a quanto pare non sembrano placarsi.

Giulio Raselli contro Zelletta

Giulio Raselli è tornato ad attaccare pubblicamente Andrea Zelletta che a suo dire lo avrebbe pesantemente criticato a Uomini e Donne. A seguire però, la fidanzata di Andrea – Natalia Paragoni – avrebbe detto a Raselli che dopo la sua “scelta” a Uomini e Donne sarebbero potuti andare tutti e quattro a cena insieme, segno – secondo Giulio – che Andrea Zelletta non sia in grado di farsi delle idee proprie e di portarle avanti.

Secondo Giulio Raselli il fidanzato di Natalia starebbe dimostrando lo stesso anche al Grande Fratello Vip, dove invece che prendere una decisione si lascerebbe influenzare dagli altri (e che quindi sarebbe un “comodino“, come hanno insinuato molti fan della trasmissione):

“Anche nella Casa sta adottando questo stesso tipo di atteggiamento, non è mai capace di dare un giudizio serio o concreto, ma preferisce nascondersi dietro quello che pensano gli altri. Sono dell’idea che quando qualcuno è un personaggio pubblico debba avere anche la forza di dire ciò che pensa, anche sbagliando, non per niente lo hanno soprannominato Comodino”, ha dichiarato Giulio.

I due avranno modo di confrontarsi una volta che Andrea avrà lasciato definitivamente il GF Vip? E soprattutto Natalia Paragoni tornerà a prendere le difese del fidanzato come ha sempre fatto durante la sua partecipazione al reality show?