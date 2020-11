A grande sorpresa, il doppio appuntamento del Grande Fratello Vip 5 dovrebbe ripartire già da metà dicembre il sabato sera: tutte le novità

Dopo due mesi e mezzo di appuntamento settimanale doppio, il Grande Fratello Vip 5 sarebbe dovuto tornare alla canonica messa in onda del lunedì sera, come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta. Lo scopo era quello di far posto alla seconda stagione della fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti il venerdì sera.

Il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sarebbe dunque dovuto ripartire dopo le festività, ovverosia a gennaio. Tuttavia, secondo una notizia dell’ultima ora, pare che già da metà dicembre il reality tornerà a “sdoppiarsi”.

Io shokkata raga , grazie @GrandeFratello ora i sabato sera a casa avranno un senso 🎉 #GFVIP pic.twitter.com/Z53KIKsL1o — federika con la k (@effehoppus) November 27, 2020

Il popolare programma dei Vipponi dovrebbe dunque tornare anche di sabato sera prendendo il posto di Tu Si Que Vales, che chiuderà i battenti il 5 dicembre con la serata dedicata al Best Of. Intanto sappiamo per certo che nella puntata di lunedì 30 novembre entrerà dalla porta rossa il primo dei nuovi concorrenti, ossia Cristiano Malgioglio. Nella successiva puntata di lunedì 7 dicembre vedremo invece l’ingresso di altri cinque 5 nuovi volti.

I restanti 4 varcheranno invece la soglia della magione romana nella puntata di sabato 12 dicembre.

Con tale ritmo, il reality di Canale 5 offrirà pertanto ai tanti appassionati spettatori due puntate settimanali per tutto il periodo natalizio. Piccola osservazione è ch che fra la puntata del sabato e quella del lunedì c’è solo un giorno di mezzo: sarà sufficiente a creare nuove dinamiche su cui discutere in diretta?