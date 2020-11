Fabrizio Corona, in base al Comune di Milano, si sposerà presto: la futura moglie è Lia Del Grosso.

Fabrizio Corona continua a fare parlare di sé. L’ex re dei paparazzi starebbe per convolare a nozze con la compagna Lia Del Grosso. Finora, tuttavia, non si era mai saputo nulla della loro relazione. La vicenda è venuta alla luce soltanto al momento delle pubblicazioni di matrimonio, uscite sul sito del Comune di Milano il 19 novembre 2020.

In molti, dunque, si stanno chiedendo: chi è la futura moglie di Fabrizio Corona?

Chi è Lia Del Grosso

Lia Del Grosso, all’anagrafe Pasqualina, è nata ad Avellino il 2 settembre 1973. È, dunque, un anno più grande di Fabrizio Corona. Da anni vive a Verona, dove ha fondato l’agenzia di comunicazione Ldg-consulting. Quest’ultima si occupa di fornire servizi di marketing di ogni genere. Oggi, inoltre, è General Manager e amministratrice unica di Luxury Events Ldg, azienda specializzata nell’organizzazione di eventi, con sedi a Verona, Milano e Montecarlo.

La donna e Fabrizio Corona si conoscerebbero già da cinque anni.

Probabilmente la conoscenza avrebbe avuto inizio proprio nell’ambito lavorativo. Non è chiara, però, la data di inizio della presunta relazione. Gli interessanti, infatti, non hanno ancora né confermato né smentito il matrimonio. L’ex compagna del paparazzo Nina Moric, tuttavia, in tempi non sospetti aveva preannunciato le nozze. Prima che le pubblicazioni scadano, ad ogni modo, ci sono ancora 180 giorni a disposizione. In molti, intanto, si domandano se non si tratti di una unione con motivi d’affari.