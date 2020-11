Gli ospiti delle prossime puntate di Domenica Live e Live Non è la D'Urso

Domenica 29 novembre andranno in onda i consueti appuntamenti del weekend con Barbara D’Urso: Domenica Live e Non è la D’Urso. Le puntate saranno ricche di ospiti interessanti, che si alterneranno su temi caldi del momento. Lo ha rivelato la conduttrice nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5.

Gli ospiti di Domenica Live

Barbara D’Urso ha annunciato nel corso del,’ultimo appuntamento settimanale del suo talk show che nella prossima puntata di Domenica Live saranno presenti due uomini molto amati dal pubblico femminile. Uno di loro è Sergio Muniz, che ha da pochissimo concluso la sua esperienza come concorrente di Tale e Quale Show. L’altro, invece, è ancora sconosciuto.

Per parlare dell’importante tema legato alla violenza sulle donne, inoltre, in studio ci sarà Marina La Rosa. L’attrice ha infatti rivelato di essere stata vittima di violenze da parte di un ex fidanzato, quando aveva sedici anni.

Per la prima volta ne parletà in televisione.

Gli ospiti di Non è la D’Urso

Nel corso dell’appuntamento serale, con Non è la D’Urso, ampio spazio verrà dato alla cronaca. Prima con il caso Genovese e successivamente con una parentesi sulla morte di Diego Armando Maradona.

Per quanto riguarda i momenti più soft, invece, ampio spazio a temi legati al Grande Fratello Vip. In studio gli ex concorrenti Paolo Brosio e Guenda Goria. Il giornalista avrà insieme alla giovanissima fidanzata un confronto con l’uomo che asserisce di avere avuto un flirt con quest’ultima durante la sua permanenza nella casa.

La figlia di Maria Teresa Ruta, invece, incontrerà l’ex fidanzato.