Cristiano Malgioglio al GF Vip: i dettagli del contratto

Cristiano Malgioglio entrerà presto al GF Vip ma non si sa ancora se come guest star o nuovo concorrente.

Stando ai rumor circolati in rete Cristiano Malgioglio sarebbe pronto a entrare nella casa del GF Vip ma la produzione avrebbe deciso di ridiscutere il contratto riguardante la sua permanenza nella casa di Cinecittà.

Cristiano Malgioglio: il contratto al GF Vip

Cristiano Malgioglio potrebbe entrare nella casa del GF Vip già dal 30 novembre, ma secondo i rumor in circolazione ancora non sarebbe chiaro “il ruolo” che rivestirà all’interno del reality show. Sembra infatti che la produzione del programma avesse inizialmente pensato a un ingresso “temporaneo” di Malgioglio nella casa di Cinecittà, un po’ com’è stato per Giacomo Urtis (una sorta di guest star di questa edizione). Quando però Patrizia De Blanck è stata eliminata da questa edizione la produzione del programma avrebbe pensato di accaparrarsi il famoso paroliere come concorrente ufficiale, anche se ancora non è chiaro se Malgioglio abbia accettato i termini del contratto.

Lui stesso ha confermato via social che sarà uno dei nuovi concorrenti di questa edizione e pubblicamente aveva ammesso di non vedere l’ora di poter riabbracciare la sua storica amica Patrizia De Blanck, che sfortunatamente è stata eliminata prima che lui fosse all’interno della Casa. I fan sono impazienti di vedere Malgioglio di nuovo nel reality show, di cui è stato sicuramente uno dei protagonisti incontrastati delle precedenti edizioni.

Al momento non è dato sapere se entrerà come concorrente e per quanto resterà all’interno del reality show, che nel frattempo è stato prolungato fino a febbraio.