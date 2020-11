Laura Pausini chiarisce il significato di quanto scritto sulla notizia della morte di Maradona: "Le mie parole travisate come sempre".

Dopo la polemica che si è scatenata in seguito alle sue parole sulla notizia della morte di Maradona, Laura Pausini ci ha tenuto a specificare il significato delle sue affermazioni. La cantante aveva polemizzato sul fatto che, nella giornata contro la violenza sulle donne, in Italia abbia avuto più spazio la notizia della morte di un calciatore “bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche” rispetto all’addio a tante donne maltrattate, violentate e abusate.

Laura Pausini chiarisce sul caso Maradona

Dopo le sue dichiarazioni la Pausini ha ricevuto non poche critiche, cosa che l’ha spinta a chiarire la sua posizione e spiegare il senso di quanto sostenuto. In primis ci ha tenuto a specificare che le sue parole, comparse sotto una foto di sua sorella, sono state “come sempre” travisate e modificate. “Il post non riporta le parole che sto leggendo in giro“, ha sottolineato.

Ha quindi spiato che il problema non è stato parlare diffusamente della morte del campione. Ma farlo in maniera maggiore rispetto alla violenza contro le donne. Nella stessa giornata ne sono infatti state uccise tre e la notizia del loro omicidio non ha avuto lo stesso spazio e la stessa eco del decesso di Maradona.

“Le notizie importanti possono essere entrambe di rilievo. La considerazione che ieri non sia stato così nel giorno a loro dedicato è un semplice dato di fatto. É un peccato perché entrambe erano importanti“, ha spiegato sul suo profilo Instagram.

I due fatti quindi dovuto essere sullo stesso piano in quanto ugualmente gravi: invece uno ha finito per oscurare l’altro.