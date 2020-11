Dopo il successo di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci torna a parlare della presunta rivalità con la collega Maria De Filippi

Reduce da una fortunata stagione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci è riuscita a regalare alla Rai grandi numeri in termini di share in prima serata. In una recente intervista rilasciata a un noto sito di gossip, la regina della danza in tv è tornata tuttavia a parlare anche della presunta rivalità con la collega Maria De Filippi.

Così la presentatrice abruzzese ha persino rivelato se farebbe mai un programma insieme alla pavese, che come sappiamo non è esattamente la sua migliore amica.

Milly Carlucci: la replica ironica

“Un programma in coppia con Maria De Filippi? Perché no, dipende dal progetto”. Così ha dunque replicato la Carlucci, rimarcando come spesso si sia favoleggiato di una rivalità che in realtà non ci sarebbe mai stata. “Sarebbe l’occasione per sgombrare il campo dalle chiacchiere.

O forse agli italiani piace dividersi […], ma visto il successo di entrambe, continuate pure a parlarne!”.

Se dunque Milly Carlucci ha scherzato ironicamente sulla questione, è molto probabile che tra lei e la De Filippi ci sia almeno un po’ di sana competizione. Non dobbiamo infatti sottovalutare che spesso entrambe si contendono gli ascolti sulle principali reti televisive in prima serata. Dunque una piccola sfida ci sta, nonostante sui social qualcuno non creda alla troppo bontà della 66enne sulmonese.