Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi: “Di che stiamo parlando”

A CasaChi Sonia Bruganelli ha preso le difese dell’amica Elisabetta Gregoraci e ha lanciato una frecciatina infuocata contro Giulia Salemi, di recente accusata dall’ex moglie di Briatore di aver fatto delle avances al suo ex marito.

Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi

Sonia Bruganelli ha ammesso pubblicamente di essere una fan del Grande Fratello Vip, di cui non si perderebbe una puntata. Dopo il recente scontro che Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno avuto all’interno del reality show, la moglie di Paolo Bonolis si è lasciata sfuggire una frecciatina al vetriolo contro l’influencer: “Giulia era la ragazza che andò con il vestito aperto al Festival di Venezia. Insieme credo all’altra, a Dayane Mello.

Quindi di che stiamo parlando? Dai allora”, ha detto in merito alla passerella shock che Giulia Salemi e Dayane Mello fecero al Festival di Venezia con lo spacco vertiginoso all’inguine.

A quanto pare Sonia Bruganelli fa il tifo per la sua amica, Elisabetta Gregoraci, che però ha già annunciato di voler lasciare il programma per far ritorno dal figlio Nathan Falco, che non vedrebbe da oltre due mesi. Secondo Sonia Bruganelli la Gregoraci sarebbe senza dubbio la vera protagonista di questa edizione, nel bene e nel male: “Elisabetta sta tirando fuori quella che è, il suo vero carattere.

Ha avuto un bambino con Flavio, è stata sposata con lui, però è anche tanto altro. Questa voglia di voler sempre e solo associare la persona meno famosa, meno ricca, meno importante all’altra per me non è bello”, ha affermato Sonia Bruganelli sull’ex moglie di Briatore.