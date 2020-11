Tina Cipollari ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la morte della dama Maria S., protagonista del trono over di Uomini e Donne

Una notizia straziante ha sconvolto i tanti fan di Uomini e Donne, in quanto un’amata dama del parterre senior è venuta a mancare proprio in queste ore. Si tratta della signora Maria S., la cui scomparsa è stata sentita con immenso dolore specialmente da Tina Cipollari, che ha voluto ricordarla con un triste messaggio sui social.

Che belli i tempi di uomini e donne con Maria S e Rina nel parterre, con loro due che facevano le coriste di Tina che cantava in playback. Ecco quella spensieratezza che mi manca un sacco — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) November 24, 2020

Tra le due protagoniste del dating show mariano erano spesso sorti battibecchi divertenti, dove la Cipollari imitava con la sua solita irriverenza la donna del trono over. Sul web stanno del resto già circolando diverse clip relative alle scene più divertenti tra le due donne.

Come detto, Tina Cipollari ha deciso di rendere manifesto tutto il suo dolore per la morte di Maria pubblicando una foto che le ritrae insieme. Sotto a tale foto ha poi collocato una didascalia dove la Vamp ringrazia la donna per averla fatta divertire enormemente durante la sua partecipazione al programma.

Il post termina infine con l’augurio di un buon viaggio, accompagnato da un cuore rosso e dall’immagine di un angelo.