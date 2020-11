Ascolti tv 27 novembre: vince The Voice Senior

Il debutto di The Voice Senior è stato un successo. La sfida di share è stata vinta ufficialmente da Rai1.

Il 27 novembre 2020 è stato il primo venerdì senza la diretta del Grande Fratello Vip, che ha vinto spesso la gara di share. Gli ascolti sono stati tutti abbastanza buoni, ma invece di vincere Canale 5, questa volta è stata l’occasione di Rai1, grazie al debutto di The Voice Senior.

Ascolti tv 27 novembre

I dati Auditel relativi agli ascolti televisivi di ieri sera, venerdì 27 novembre, in prima serata parlano molto chiaro. Nonostante la novità della messa in onda de Il Silenzio dell’acqua 2 su Canale5, al posto del Grande Fratello Vip, questa sfida è stata vinta da Rai1. La prima puntata di The Voice Senior, infatti, ha tenuto incollati allo schermo 4.483.000 telespettatori, per uno share complessivo del 19.8%.

Canale5, con la seconda serie di questa fiction molto amata, è risucita a conquistare solo 2.603.000 telespettatori, per uno share dell’11.1%. Rai2 ha mandato in onda The Rookie, ottenendo 1.355.000 telespettatori, ovvero uno share del 5.1%.

Rai3 ha mandato in onda Titolo V, ottenendo 530.000 telespettatori, pari ad uno share del 2.3%. Rete4 ha puntato su Quarto Grado e i suoi casi di cronaca molto seguiti, conquistando 1.353.000 telespettatori, per uno share del 6.8%.

Su Italia1 è andato in onda Freedom-Oltre il confine, che è stato visto da 1.347.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 6.2%. Pe quanto riguarda le reti minori, ad ottenere lo share più alto è stato Fratelli di Crozza, sul Nove, che ha conquistato 1.814.000 telespettatori, per uno share del 6.8%. Su La7 è andato in onda Propaganda Live, che ha conquistato 1.064.000 telespettatori, per uno share del 5.4%.

Alessandro Borghese: 4 ristoranti, andato in onda su TV8, ha ottenuto 420.000 telespettatori, per uno share dell’1.8%.