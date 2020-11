GF Vip, compleanno Adua: Zorzi si spoglia per lei

Lo spogliarello di Tommaso Zorzi come regalo di compleanno per Adua Del Vesco.

Adua Del Vesco ha festeggiato il suo 28esimo compleanno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ad animare la serata Tommaso Zorzi che ha disertato la cena ma si è scatenato in uno spogliarello molto sexy, fino ad arrivare a baciare in bocca l’attrice.

Un momento davvero molto divertente.

Compleanno Adua Del Vesco

Adua ha festeggiato il compleanno con una deliziosa cena siciliana e un dopo cena particolarmente bollente ma anche molto divertente. La produzione ha fornito tutti gli ingredienti adatti per una cena siciliana e dopo mangiato ci ha pensato Tommaso Zorzi ad animare la serata improvvisando uno spogliarello, insieme ad Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli.

Adua si è subito messa ai fornelli per realizzare i piatti tipici della sua terra, con il prezioso aiuto degli altri coinquilini. Alla fine si sono tutti riuniti e hanno brindato per festeggiare l’evento. Tutti tranne Tommaso Zorzi, che aveva un momento di grande sconforto e ha preferito rimanere solo in camera da letto. Dopo un po’, però, anche l’influencer ha deciso di unirsi al gruppo.

Zorzi si è esibito in una performance molto divertente, nella versione di un sexy spogliarellista per Adua.

Accompagnato da una musica siciliana, Tommaso ha iniziato a spogliarsi davanti all’attrice. Messe da parte le incomprensioni, Zorzi è diventato un vero e proprio animatore della serata, arrivando addirittura a baciare Adua in bocca. Anche Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli si sono esibiti per Adua. Il divertimento è stato grande e i vipponi sono riusciti a dimenticare le tensioni e le preoccupazioni per godersi una serata spensierata tutti insieme. Bellissimi anche i biglietti con gli auguri, tra parole dolcissime e toccanti.

Tommaso e Francesco, però, hanno deciso di leggere i loro auguri con la voce delle bimbe di Shining, creando un’atmosfera ben diversa.